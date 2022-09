Xandria mit neuem Video

Die deutsche Symphonic-Metal-Band Xandria hat ein Musikvideo zu ihrer neuen Single “You Will Never Be Our God” veröffentlicht. Thematisch geht die Gruppe damit in eine neue, deutlich ernstere Richtung. Der Song handelt “von der Gefahr, in der sich die offene, pluralistische und demokratische Gesellschaft befindet”, so die Erläuterung der Band.

Als Gastsänger wirkt Ralf Scheepers von Primal Fear an dem Stück mit. Doch auch die Dame am Mikrofon dürfte noch nicht allen vertraut sein, denn Xandria haben (mal wieder) eine neue Sängerin. Sie heißt Ambre Vourvahis und ist seit diesem Jahr Teil der Band.



Video: youtube.com