Das Hexentanz Festival kehrt nicht an den Losheimer Stausee zurück. Wie heute bekannt gegeben wurde, hat das Festival im Eventwerk Saar in Großrosseln (bei Saarbrücken) eine neue Heimat gefunden. Dem Vernehmen nach soll es sich dort etablieren, ein Rückumzug nach Losheim ist nicht geplant.

Das Hexentanz Festival ist das bekannteste Open Air für Metal, Folk Rock, Gothic und verwandte Genres im Saarland. Seit 2013 hatte es am Stausee in Losheim stattgefunden, zuvor am Bostalsee.