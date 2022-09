Decembre Noir mit neuem Video

Die deutsche Doom/Death-Metal-Band Decembre Noir hat heute ihre neue Single “Small.Town.Depression” samt Musikvideo vorgestellt. Dass das Stück anders klingt als man es von Decembre Noir gewohnt ist, liegt wohl an dem überraschenden Feature. Gastmusiker ist nämlich Michelle Darkness von der Gothic-Rock-Band End of Green – also jemand, der mit Metal sonst nicht viel zu tun hat.

“Small.Town.Depression” ist Teil von Decembre Noirs neuer EP “Pale Serenades”, die am 30. September erscheint.



Video: youtube.com