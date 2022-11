Metal Up Your Life am 03.12. in Darmstadt

Am 3. Dezember heißt es in der Oetinger Villa in Darmstadt zum letzten Mal für dieses Jahr: Metal Up Your Life! “Darmstadts lauteste Weihnachtsfeier”, so die Selbstbezeichnung, erwartet die Fans mit Lebkuchen, Spekulatius und fast fünf Stunden Metal.

Wie immer mit dabei ist die Modern-Metal-Band All Will Know, aus deren Reihen die Veranstaltung organisiert wird. Außerdem spielen Colors Of Autumn (Melodic Hardcore), Pentastone (Alternative Metal) und Tragedy Of Mine (Melodic Death Metal).

Die einzige internationale Band im Lineup hat fast schon Exotenstatus: Angelcrypt aus Malta. Die Melodic-Death-Metal-Band ist seit 1997 aktiv und gehört damit zu den Veteranen in Maltas überschaubarer Metal-Szene. Allein für die weite Anreise gebührt der Band in Zeiten wie diesen schon ein Extra-Applaus.

Einlass zum Metal Up Your Life ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter metalupyourlife.bandcamp.com .