Amon Amarth: Comic und Brettspiel zum Album

Die schwedische Melodic-Death-Metal-Band Amon Amarth erweitert ihr Sortiment an Fanartikeln um einen Comic und ein Brettspiel. Als Vorlage für beides dient ihr letztes Album “The Great Heathen Army”.

Das Illustrationsstudio Z2 Comics setzt die Geschichte des Albums in Form einer Graphic Novel um, also eines hochwertigeren Comicbands. Bei dem dazugehörigen Brettspiel führen die Spieler dann Armeen von Wikingern und Angelsachsen ins Feld.

Comic und Spiel sollen im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Unter z2comics.com können die Artikel vorbestellt werden.