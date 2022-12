Die deutsche Rock- beziehungsweise NDH-Band Heldmaschine startet ein eigenes Festival. Der erste Maschinengipfel, so der Name des Events, findet am 10. Juni des kommenden Jahres auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz statt.

Neben Heldmaschine selbst spielen Diary of Dreams, End of Green und Versus Goliath.