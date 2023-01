Die Hamburger Dark-Rock-Band Lord Of The Lost steht zum ersten Mal auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Gelungen ist dies mit ihrem neuen Album “Blood & Glitter”, das zum Jahreswechsel veröffentlicht worden ist.

Lord Of The Lost hatten “Blood & Glitter” relativ kurzfristig angekündigt und nur sechs Tage lang im Vorverkauf angeboten. “Niemand hat damit gerechnet! Und wir am allerwenigsten”, teilte Bandleader Chris Harms zu dem Verkaufserfolg mit.