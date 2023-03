Mahlstrom Open Air am 14. und 15.07. in Holzappel

Auch in diesem Sommer öffnet das Mahlstrom Open Air wieder seine Pforten, genauer gesagt am 14. und 15. Juli am Ufer des Herthasees in Holzappel. Das Festival im Norden von Rheinland-Pfalz ist ein Anlaufpunkt für Bands aus dem Black-, Death- und Pagan-Metal-Spektrum. Vereinzelt wird außerdem Mittelalter-Rock und Folk geboten.

Die wohl größten Zugpferde des Festivals sind dieses Jahr ein Dreigestirn des anspruchsvollen Black Metals: Ellende, Schammasch und Heretoir. Ellende aus Österreich haben mit ihrem Album “Ellenbogengesellschaft” im vergangenen Jahr ein atmosphärisches Ausrufezeichen gesetzt. Schammasch aus der Schweiz stehen für einen progressiven, stilübergreifenden Ansatz. Die deutschen Genre-Größen Heretoir veröffentlichen diesen Sommer ihre ersten neuen Lieder seit sechs Jahren.

Unter den Death-Metal-Bands befinden sich unter anderem Armada aus dem fernen Mexiko (!) und Eridu mit ihren orientalischen Einflüssen. Melodisch-heroischen Pagan Metal gibt es von Fimbulvet, Modern Metal von All Will Know und Mittelalter-Rock von Reliquiae.

Es wird auch wieder eine Waldwanderung angeboten, die dieses Mal mit einem Konzert der Irish-Folk-Band Hollow by the Mill endet. Früh anreisen lohnt sich dieses Jahr übrigens besonders: Schon am Donnerstagabend, also vor den beiden “großen” Festivaltagen, tritt die Folk-Metal-Band Ingrimm auf. Das gesamte Lineup und alle weiteren Informationen findet ihr unter mahlstrom-openair.de .