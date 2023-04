Darkest Horizon lösen sich auf

Die deutsche Melodic-Death-Metal-Band Darkest Horizon löst sich auf. Zwei Monate nach dem Tod ihres Keyboarders Christian Mühlbauer hat die Band mitgeteilt, ihre Aktivitäten zum Jahresende einzustellen. Mühlbauer sei der Hauptsongwriter gewesen und habe fast alle Lieder von Darkest Horizon geschrieben. Ohne ihn könnten und wollten die verbliebenen Bandmitglieder nicht weitermachen.

Die bis Ende des Jahres geplanten Lesungen wolle die Band noch durchführen. Auch der Shop bleibe bis zum Jahreswechsel online, wobei alle Erlöse der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zufließen sollen. Mit dem Ende des Jahres sei die Band dann offiziell aufgelöst.

In einer per Video veröffentlichten Stellungnahme bedankte sich die Band auch bei ihren Fans für die große Anteilnahme und eingegangene Spenden. Diese seien bereits an die Familie Mühlbauers ausgezahlt worden.