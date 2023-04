Knock Out und Rock Out: Accept Headliner

Accept wurden heute als Headliner des diesjährigen Knock Out Festivals in Karlsruhe bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde die deutsche Heavy-Metal-Band auch als Headliner des erst vor wenigen Tagen angekündigten Schwester-Festivals bestätigt, dem Rock Out Festival in Augsburg.

Damit steht nun fest, dass Knock Out und Rock Out nicht nur ein identisches Konzept, sondern auch das (bisher) identische Lineup auffahren. Auf beiden Festivals spielen Accept, The Dead Daisies und All For Metal. Neben den drei “größeren” sollten jeweils auch drei “kleinere” Bands spielen. Ob diese auch auf beiden Festivals die gleichen sein werden ist noch nicht bekannt.