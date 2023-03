Knock Out bekommt Schwester-Veranstaltung

Das Knock Out Festival, das seit Jahren erfolgreich in Karlsruhe stattfindet, bekommt eine Schwester-Veranstaltung. Diese heißt Rock Out Festival und soll mit praktisch identischem Konzept in Augsburg über die Bühne gehen.

Beide Festivals sind für das selbe Wochenende angesetzt: Das Rock Out Festival am 15.12. in der Schwabenhalle Augsburg und das Knock Out Festival am 16.12. in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe. Wer Lust hat und mobil ist, kann sich dann also gleich die doppelte Metal-Dosis abholen.