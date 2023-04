Das Lineup des diesjährigen Prophecy Fests (7. bis 9. September in Balve) wächst weiter. Neu mit dabei sind die bekannte britische Doom-Metal-Band My Dying Bride, außerdem Vemod, Illudium und Laster.

Das Prophecy Fest findet wie gewohnt in der Balver Höhle statt und ist das hauseigene Festivals des Plattenlabels Prophecy Productions. Wie man an My Dying Bride ablesen kann, treten jedoch nicht nur label-eigene Bands auf. Alle bisher bestätigten Künstler findet ihr unter fest.prophecy.de .