Subway to Sally am 29.04. in Heidelberg

Kaum ist die Pandemie in der Veranstaltungsbranche kein Thema mehr, schöpfen Subway to Sally wieder aus den Vollen. Die Folk-Metal- und Mittelalter-Rock-Band ist dieses Jahr nicht nur für viele Festivals bestätigt, sondern startet diese Woche auch eine große Hallen-Tournee.

Auf eben dieser wird das aktuelle Album “Himmelfahrt” vorgestellt, das im März erschienen ist. Wie schon die beiden Alben zuvor landete “Himmelfahrt” auf Platz 5 der deutschen Albumcharts. Es ist das achte Album in Folge, mit dem die Band um Frontmann Eric Fish die Top 10 erreichen konnte.

Auch live ist mit Subway to Sally und ihrer schon über 30 Jahre währenden Bühnengeschichte definitiv noch immer zu rechnen. Wer sich davon noch vor der Open-Air-Saison überzeugen will, für den ist die aktuelle Tournee die beste Gelegenheit.

Am 29. April machen Subway to Sally in der Halle02 in Heidelberg Station. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Im Vorprogramm trifft bei Blitz Union Rock auf elektronische Tanzmusik. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter halle02.de .