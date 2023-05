Die finnische Melodic-Death-Metal-Band Before The Dawn hat ein Musikvideo zu “Chains” veröffentlicht. Das Stück ist Teil ihres kommenden Albums “Stormbringers”, das am 30. Juni erscheint.

“Stormbringers” ist das erste Album seit der Wiedervereinigung von Before The Dawn im Jahr 2021. Zuvor war die Band acht Jahre lang inaktiv.



Video: youtube.com