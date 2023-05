Lord Of The Lost: Letzter Platz beim ESC

Die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost, die Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) vertreten hat, ist bei dem Musikwettbewerb auf dem letzten Platz gelandet. Mit gerade einmal 18 Punkten waren sie das Schlusslicht aller 26 Teilnehmer. Zum Vergleich: Siegerin Loreen aus Schweden erhielt 583 Punkte.

Dass Lord Of The Lost als Rock-Band bei den Jurys nicht gut ankamen, war noch zu erwarten. Dass die Hamburger Dark-Rocker aber auch beim Fernsehpublikum keinen Blumentopf gewannen, ist eine herbe Enttäuschung.

Die Erwartungen der deutschen Rock- und Metal-Gemeinde waren deutlich höher. Mancher Fan hielt gar einen Überraschungssieg für möglich – so wie es 2006 bei der finnischen Heavy-Metal-Band Lordi der Fall war. Lord Of The Lost waren die erste Rock-Band, die für Deutschland beim ESC antrat.