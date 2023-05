Download Festival abgesagt

Das Download Festival am Hockenheimring ist heute abgesagt worden – weniger als vier Wochen vor der Veranstaltung. Am 23. und 24. Juni hätte das Open Air mit einem international hochkarätigen Lineup über die Bühne gehen sollen. Bestätigt waren unter anderem Slipknot, Volbeat, The Prodigy und Amon Amarth.

In einer Stellungnahme ist von “produktionstechnischen Gründen” die Rede. Durch die Blume wird dann aber doch mitgeteilt, dass der Vorverkauf ungenügend war. So verweisen die Veranstalter auf “die massive Anzahl von Open-Air-Veranstaltungen”, die die Durchführung des Download Festivals “erheblich erschwert” hätten.

Mit der Stellungnahme sind offensichtlich nicht alle Festivalbesucher zufrieden. In zahlreichen Kommentaren wird auf hausgemachte Gründe für den geringen Vorverkauf verwiesen, zum Beispiel die hohen Ticketpreise und die als chaotisch empfundene Organisation im letzten Jahr.