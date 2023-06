Danke an alle Teilnehmer unserer Verlosung! Anna S. und Marcel D. können sich über je zwei Tickets für die Vegan Fantasy Fair am 15. Juli in Geislautern freuen.

Bei der Veranstaltung gibt es alles was das nerdige Herz begehrt, außerdem Informationsangebote zu ökologischen Themen. Für den musikalischen Teil sorgen Qntal, Ignis Fatuu, Sören Vogelsang, Tibetréa und Trallskogen.

Wer dieses Mal kein Glück bei der Verlosung hatte, findet noch Eintrittskarten unter veganfantasyfair.de .