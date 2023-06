The Old Dead Tree: Neuer Song und Auftritt

Nach ihrer EP “The End” von 2019 galten The Old Dead Tree eigentlich als aufgelöst. Die französische Gothic- und Progressive-Metal-Band hat nun aber ein neues Lied namens “Terrified” vorgestellt. Auch ein Musikvideo ist dazu erschienen.

Bei der EP von 2019 handelte es sich um die Veröffentlichung von sehr alten Stücken, die noch vor dem Debütalbum entstanden waren (siehe Rezension der EP). “Terrified” ist damit das erste wirklich neue Lied von The Old Dead Tree seit 16 Jahren. Bis zu “Terrified” waren die jüngsten Stücke der Band jene von ihrem letzten Album aus dem Jahr 2007.

The Old Dead Tree haben außerdem kurzfristig angekündigt, am 18. Juni auf dem Hellfest in Frankreich aufzutreten.



Video: youtube.com