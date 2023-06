Mera Luna Festival am 12. und 13.08 in Hildesheim

Schwarz wogt das Meer aus Besuchern, die singend und tanzend das Sommerhighlight der Szene zelebrieren, wenn es endlich wieder heißt: Willkommen auf dem M’era Luna Festival!

Am 12. und 13. August findet das bekannte Musikfestival wieder auf dem Flugplatz Drispenstedt in Hildesheim statt.

Nach der zweiten Bandwelle sind im Lineup des Festivals knapp 40 Bands gelistet, die Main Acts stehen dabei im Zeichen des (Gothic-)Rocks/Metals. In der letzten Ankündigung der Veranstalter wurde auch die Tagesverteilung bekannt gegeben.

Die Fans dürfen sich daher auf VV am Samstag und Within Temptation am Sonntag als die großen Headliner freuen. Wie sich das Soloprojekt des ehemaligen Him-Sängers gestaltet, darauf dürfen die Fans gespannt sein. Within Temptation hingegen sind altbekannte Gäste des M’era Lunas. Die Kombination aus Sharon den Adels Gesang, den bewegenden Melodien und harten Riffs ihrer Bandkollegen sind seit mehr als 20 Jahren beliebt bei den Fans des Gothic/Symphonic Metals.

Auch kurz davor geht es mit Fields of the Nephilim und In Extremo eher rocklastig zu. Bei The 69 Eyes, London After Midnight und Diary of Dreams werden ebenfalls die Gitarren ausgepackt. Wie schon bei In Extremo kommen bei weiteren Vertretern des Mittelalter-Rock dann noch Dudelsäcke dazu. Gemeint sind Subway to Sally und Tanzwut. Eine Gangart brachialer wird es bei Heldmaschine und Megaherz als Vertretern der Neuen Deutschen Härte.

Doch auch die Fans der elektronischen Musik kommen nicht zu kurz. Dafür sorgen unter anderem Project Pitchfork, Hocico, Amdusica und Frozen Plasma. Auch bei den Elektro-Bands werden wieder verschiedene Nischen abgedeckt: Etwas melodischer darf es bei Solar Fake sein, die härteren Gangarten bedienen Bands wie Agonoize.

Für langjährige Fans dürfte interessant sein welcher Künstler den Klassiker “Die Flut” von 1998 anstimmen wird, sind doch sowohl Joachim Witt als auch Peter Heppner Teil des Lineups.

Wer dieses Jahr des Slot des Newcomers abräumt, ist zum Zeitpunkt dieses Vorberichts noch offen. Die Anmeldung war bis zum 3. Juni möglich. In einem Online-Formular konnte jedermann seine Lieblingsband nominieren. In den letzten Jahren kamen auf diese Weise zum Beispiel Circus of Fools, Null Positiv oder Enemy Inside auf das Festival.

Wer nach den Bands noch weiter tanzen oder schon am Freitag das Party-Wochenende einläuten möchte, der ist richtig im Disko-Hangar. Die DJs legen dort bis in die frühen Morgenstunden auf, man kann sich aber auch bei einer der zahlreichen inoffiziellen Parties auf dem Campground dazugesellen.

Der Beginn der Konzerte ist der frühe Samstagvormittag – ab 11 Uhr starten die beiden großen Bühnen. Da viele Fans bereits am Freitag das Gelände entern, öffnet freitags schon der Mittelaltermarkt. Außerdem laden zahlreiche Shoppingmöglichkeiten zum Verweilen ein.

Seit 2022 gibt es zudem die neue Outdoor “Club” Stage. Die meisten Fans waren davon letztes Jahr begeistert, da man nun keinen Einlassstop am Hangar mehr fürchten musste. Allerdings mussten sie auch auf den zusätzlichen Schatten verzichten, den das Gebäude bot, auch wenn das M’era Luna das mit großen Sonnensegeln ausgleichen wollte.

Welche Aktivitäten dieses Jahr noch ins Rahmenprogramm mit einfließen, dazu liegen leider noch keine Informationen vor. Entsprechend der letzten Jahre können sich die Fans aller Wahrscheinlichkeit nach über weitere künstlerische Performances im Hangar sowie Lesungen freuen. Auch eine Modenschau mit Gothic Couture der Extraklasse hat sich in den vergangenen Jahren etabliert.

Von 2013 bis 2019 war das M’era Luna Festival durchgehend ausverkauft, 2022 beinahe. Das Festival ist bei den Besuchern beliebt wie eh und je. Aktuell sind noch genügend Tickets für dieses Jahr verfügbar, ihr könnt sie euch – mit oder ohne Camping – auf meraluna.de sichern. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen über das Festival.

Seid ihr neugierig geworden, aber wollt noch mehr wissen? Dann lest doch einfach unsere Festivalberichte der letzten Jahre 2022, 2019 oder 2018! Um die Wartezeit zu verkürzen schaut doch auch gerne mal in unseren Galerien aus den Jahren 2022 (Teil 1, Teil 2), 2019 (Teil 1, Teil 2) oder 2018 vorbei.