Dymna Lotva mit neuer Video-Single

Die aus Belarus stammende, mittlerweile im Exil lebende Black-Metal-Band Dymna Lotva hat ein Musikvideo zu “Death Kisses Your Eyes” veröffentlicht. Das Stück ist als Single erhältlich und auch Teil ihres kommenden Albums “The Land Under The Black Wings: Blood”, das am 4. August erscheint.

Dymna Lotva machen immer wieder auf die Situation in ihrem Heimatland und die Verfolgung von Künstlern und Intellektuellen durch das dortige Regime aufmerksam. “Death Kisses Your Eyes” hat die Band dem Gedenken an Roman Bondarenko gewidmet, einem oppositionellen Aktivisten, der 2020 in Belarus ermordet wurde.



Video: youtube.com