Schandmaul-Sänger meldet sich zurück

Thomas Lindner, Sänger der Mittelalter-Rock-Band Schandmaul, hatte sich nach seiner Krebs-Diagnose ein halbes Jahr lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun hat er sich mit einem längeren Statement wieder an seine Fans gewandt.

Der Musiker bedankt sich in der Stellungnahme für die vielen positiven Zuschriften, die ihm Hoffnung und Kraft gegeben hätten. Noch befinde er sich in der Wiederaufbauphase, da die Krankheit und deren Behandlungen körperlich einige Spuren hinterlassen hätten: “Das, was den Krebs ins Straucheln gebracht hat, brachte auch einiges andere zu Fall.”

Die Behandlungen hätten jedoch den gewünschten Erfolg erzielt und nach derzeitigem Stand habe er die Krankheit hinter sich. Thomas Lindners Stellungnahme schließt daher mit einem positiven Ausblick auf 2024. Auf dem Plan von Schandmaul steht dieses Jahr unter anderem die Nachholung ihres Jubiläumsfestivals.