Die australische Black-Metal-Band Austere hat ein Musikvideo zu “Faded Ghost” veröffentlicht.

Es handelt sich um die erste Single-Auskopplung aus ihrem kommenden Album “Beneath The Threshold”. Dieses erscheint am 5. April und damit nur ein Jahr nach ihrem aktuellen Album “Corrosion of Hearts”. Das ist insofern bemerkenswert, dass Austere vor “Corrosion of Hearts” ganze 14 Jahre auf ein neues Album warten ließen.



Video: youtube.com