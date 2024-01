E-Tropolis Festival am 2. März in Oberhausen

Nach coronabedingten Ausfällen und Verschiebungen ist das E-Tropolis Festival wieder an seinen ursprünglichen Platz im Frühjahr zurückgekehrt (wir berichteten). So findet die zwölfte Auflage des bekannten Electro-Festivals nun am 2. März in der Turbinenhalle Oberhausen statt. Natürlich unter dem altbekannten Motto: “Bässer, härter, lauter”.

Es werden sich wieder zahlreiche Bands auf zwei Bühnen die Ehre geben und die Besucher zum Tanzen und Feiern bringen. Mit dabei sind Headliner Nitzer Ebb, außerdem zahlreiche andere hochkarätige Künstler wie Frozen Plasma, Nachtmahr, Suicide Commando und Covenant.

Auch die Pre-Party am Abend zuvor (1. März) wird es wieder geben. Dieses Mal mit Daniel Myer (Covenant | Haujobb | DSTR), Torben Schmidt (Infacted Recordings | Suicide Commando) und MSTH (ElectronicDanceArt). Für alle, die Tickets für das Festival haben, ist der Eintritt zur Pre-Party frei.

Das eigentliche Festival wird samstags um 13 Uhr seine Pforten öffnen. Ein genauer Zeitplan für die Bands ist aktuell noch nicht bekannt. Tickets, die ursprünglich für 2023 gekauft worden waren, behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Alle Bands und weitere Informationen rund um das Festival findet ihr unter etropolis-festival.de .