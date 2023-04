E-Tropolis Festival verschoben

Das E-Tropolis Festival in Oberhausen wird von September diesen auf März nächsten Jahres verschoben. Fortan soll es wieder als Frühjahrsveranstaltung stattfinden, so wie es auch bereits in den Jahren bis 2019 der Fall war.

Die nächste Ausgabe des Festivals war für den 30. September vorgesehen. Daraus wird jetzt der 2. März 2024. Zurück ins Frühjahr geht es auch deshalb, weil im Herbst keine potenziellen Headliner verfügbar gewesen seien. Für das Frühjahr wurden aber sogleich Nitzer Ebb bestätigt.

Von den bereits für September bestätigten Bands bleiben so gut wie alle erhalten. Lediglich Empathy Test wechseln nicht mit in den März und werden durch Sono ersetzt. Das gesamte Lineup und weitere Informationen findet ihr unter etropolis-festival.de .