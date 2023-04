Wave Gotik Treffen vom 26. bis zum 29.05. in Leipzig

Es ist soweit. Das Wave Gotik Treffen feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag.

Nachdem letztes Jahr der erfolgreiche Neustart nach der Corona-Zwangspause gelang, erwarten die Veranstalter auch dieses Mal wieder rund 20.000 Besucher. Vom 26. bis zum 29. Mai werden die Leipzig wieder schwarz färben.

Damit auch ganz Leipzig etwas davon hat, sind die Veranstaltungsorte wieder über die gesamte Stadt verteilt. Vom Agra-Gelände bis zum Darkflower, vom Südfriedhof bis zum Grassimuseum wird es wieder Lesungen, Führungen, Community-Treffens und Konzerte geben.

Aktuell wurden schon über 200 Bands bestätigt. Wieder einmal sind alle Spielrichtungen der schwarzen Musik abgedeckt. Für die elektronischen Klänge sorgen dieses Jahr unter anderem Synthattack, Jäger 90 und Hocico.

Gitarrenlastig und härter wird dieses Mal unter anderem mit der Dark-Metal-Band Eisregen und den ESC-Teilnehmern Lord Of The Lost. Das heidnische Dorf und den Mittelaltermarkt auf der Moritzbastei werden dieses Jahr zum Beispiel Rauhbein und Faun mit ihren Klängen füllen.

Wie in den vorangegangenen Jahren wird auch bei der diesjährigen Auflage des WGT das Agra-Gelände Dreh- und Angelpunkt des ganzen Festivals sein. Neben der Konzerthalle, dem Zeltplatz und verschiedenen Treffpunkten wird es dort auch wieder Shoppingmöglichkeiten und Ausstellungen geben.

Ein fester Bestandteil ist seit Jahren der Südfriedhof mit seinen alten Gräbern und Skulpturen. Und zum 30. WGT bietet die Stadt Leipzig dort noch etwas besonderes an. Wie die Veranstalter bekanntgaben kann man dieses Jahr die Westkapelle des Südfriedhofes für eine freie Trauung nutzen. Pärchen, die sich dieses Jahr das Jawort geben wollen, können sich an Infocenter.Friedhoefe(at)leipzig.de wenden um alles weitere zu erfahren.

Lesungen stehen ebenfalls wieder auf dem Programm, auch wenn die Veranstalter sich hierzu noch bedeckt halten. Den Terminkalendern so mancher Autoren kann man aber bereits Auftritte auf dem WGT entnehmen. So gab Autor Sebastian Fitzek auf seiner Homepage bekannt, dass er am 28. Mai eine Lesung auf dem WGT hält. Auch Kabarettistin Lisa Eckhart hat sich bereits angekündigt.

Das Eintrittsbändchen gewährt wie gewohnt nicht nur Einlass zum eigentlichen WGT. Man kommt damit unter anderem auch in den Hellraiser mit seinen Bands. Auch das Grassimuseum für angewandte Kunst hat wieder spezielle Führungen für das WGT-Publikum im Programm.

Aber auch ganz ohne Bändchen kann man zahlreiche Community-Treffen und Veranstaltungen in Leipzig besuchen. Die wohl bekannteste ist das Viktorianische Picknick, das auch dieses Jahr wieder im Clara-Zetkin-Park stattfinden wird. Ebenfalls wird das Steampunk-Picknick wieder im Deutschen Kleingärtnermuseum abgehalten.

Neben den Lesungen, Ausstellungen und natürlich Konzerten haben sich für die Nächte wieder zahlreiche DJs angekündigt, die unter anderem in der Agra 4.2, im Darkflower oder dem Felsenkeller auflegen werden. Was sich die Veranstalter sonst noch zum 30. Jubiläum überlegt haben, haben sie noch nicht bekannt geben. Sobald es verkündet wird, werden wir euch natürlich darüber informieren.

Wer noch keine Karte hat, kann diese entweder vor Ort kaufen oder sie unter wave-gotik-treffen.de bestellen. Dort findet ihr auch weitere Infos rund um das 30. Wave Gotik Treffen. Wem das für die Informationsbeschaffung zu altmodisch ist, kann auf die offizielle App, den WGT-Guide, zurückgreifen.

Wer sich noch einmal das letzte WGT in Erinnerung rufen möchte oder sich vor dem Erstbesuch einen Eindruck verschaffen will, kann dies mit unseren Bildern (Teil 1 und Teil 2) und dem Festivalbericht von 2022 tun.