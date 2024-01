Sylvaine ganz ohne Metal

Die norwegische Musikerin Sylvaine kennt man für ihren abwechslungsreichen Stil zwischen Post Rock und Post Metal. Ihre kommende EP “Eg Er Framand” wird mit beiden Genres jedoch überhaupt nichts zu tun haben. Heute ist ein Musikvideo zur ersten Single-Auskopplung “Dagsens Auga Sloknar Ut” erschienen, einem Stück ruhiger Ambient-Elektronik.

Auf dem letzten Album “Nova” waren solche Klänge noch die Ausnahme. Die kommende EP wird aber vollständig in diesem Stil gehalten sein. In den sechs Stücken der EP kommt nur selten überhaupt eine Gitarre vor. Erscheinen wird “Eg Er Framand” am 22. März.



Video: youtube.com