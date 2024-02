Die schottische Power-Metal-Band Alestorm hat ein Musikvideo zu “Voyage Of The Dead Marauder” vorgestellt. Als Gastmusikerin ist die Sängerin und Drehleierspielerin Patty Gurdy mit dabei.

“Voyage Of The Dead Marauder” ist das Titelstück von Alestorms neuer EP, die am 23. März erscheint.



Video: youtube.com