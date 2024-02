Hexentanz Festival: Tagesaufteilung bekannt

Heute wurde die Tagesaufteilung des diesjährigen Hexentanz Festivals bekannt gegeben, das vom 24. bis zum 28. April im Eventwerk Saar in Großrosseln stattfindet.

Demnach führen am Freitag Faun und Mr. Hurley & die Pulveraffen das Lineup an, am Samstag Stahlzeit und Van Canto, am Sonntag Fiddler’s Green und Haggard. Das gesamte Lineup und alle weiteren Informationen findet ihr unter hexentanz-festival.de .

Da die Tagesaufteilung nun bekannt ist, sind jetzt auch Tageskarten für das Festival erhältlich.