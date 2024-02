Die deutsche Dark-Metal-Band The Vision Bleak hat ein Musikvideo zu ihrer neuen Single “Chapter II: In Rue d’Auseil” vorgestellt. Das Video lehnt sich an die Ästhetik der Stummfilmära an.

“In Rue d’Auseil” ist Teil von The Vision Bleaks kommendem Album “Weird Tales”, das am 12. April erscheint.



Video: youtube.com