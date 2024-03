Mahlstrom Open Air am 14. und 15.06. in Holzappel

Am 14. und 15. Juni – und damit einen Monat früher im Kalender als bisher – findet die nächste Auflage des Mahlstrom Open Airs statt. Das familiäre und naturnahe Festival lädt Metal-Fans erneut nach Holzappel an den Herthasee ein. Angeführt wird das Lineup dieses Jahr von der Death-Metal-Band Vader. Deren Wurzeln reichen zurück bis in die frühen 1980er-Jahre, die polnische Band gilt damit als eines der Urgesteine ihres Genres.

Besonders stark vertreten ist der Black Metal. Dazu gehören härtere Bands wie Theotixin, aber auch solche aus der atmosphärischen, künstlerisch anspruchsvollen Ecke des Genres wie Eïs, Waldgeflüster oder Horn. Pagan Metal gibt es von Gernotshagen und Blood Fire Death, der wohl bekanntesten Bathory-Tribute-Band.

Die folkloristische Seite des Lineups reicht von Folk Metal (Vansind) bis hin zum Mittelalter-Rock (Ignis Fatuu). Außerdem werden Melodic Death Metal (Countless Skies) und instrumentaler Post Rock/Metal (Sarkh) geboten. Traditionell gibt es immer auch Farbtupfer im Lineup, dieses Mal vor allem Mighty Dragonlords of the Promised Land mit ihrem nicht ganz so ernst gemeinten Fantasy-Power-Metal.

Jenseits der Konzerte findet auch eine Lesung aus dem Buch “Wacken: Das perfekte Paralleluniversum” statt. Vor den zwei eigentlichen Festivaltagen gibt es für Frühanreisende auch am Donnerstagabend schon Programm. Welche der Bands dieses Mal schon donnerstags spielt, ist noch nicht bekannt. Eintrittskarten, weitere Informationen und noch folgende Band-Bestätigungen findet ihr unter mahlstrom-openair.de .