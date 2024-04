Lordi am 30.4. in Mannheim

Bis 2006 war der Eurovision Song Contest (ESC) in Deutschland fast nur für Schlager und ruhige Lieder bekannt. Doch dann kam die finnische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band Lordi und gewann als erster Vertreter ihres Genres den ESC. An ihren Song “Hard Rock Hallelujah” erinnert sich noch jeder.

Nach ihrem Überraschungserfolg verschwanden Lordi jedoch nicht wieder in der Versenkung. Die Finnen in ihren riesigen selbstgemachten Monsterkostümen etablierten sich als feste Größe im Rock- und Metal-Business. 2023 veröffentlichten Lordi mit “Screem Writers Guild” bereits ihr elftes Album.

Mit ihrer “Unliving Picture Show” sind Lordi nun wieder unterwegs und spielen am 30. April im Capitol in Mannheim. Unterstützt werden sie dabei von All For Metal und Crimson Veil. Einlass ist um 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter capitol-mannheim.de .