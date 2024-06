20 Years New Evil Music Festival am 28.09. in Heidelberg

Christian Bunkes Konzertagentur New Evil Music bringt seit 20 Jahren Metal in den Rhein-Main-Neckar-Bereich. Am 28. September wird das Jubiläum mit dem 20 Years New Evil Music Festival gebührend gefeiert. Zehn (!) starke Bands werden in der Halle02 in Heidelberg aufspielen und bilden ein Lineup, das die Veranstaltung zu einem der hochkarätigsten Indoor-Festivals der Saison macht.

Headliner ist die stilübergreifende Metal-Band Empyrium, die ein spezielles Old-School-Set mit ihren Frühwerken aufbietet. Der Fokus des Festivalprogramms liegt aber auf Black Metal in verschiedensten Anspruchs- und Härtegraden. Dafür stehen neben Co-Headliner Harakiri For The Sky auch Bands wie Ellende, Groza, Perchta und Entgeist.

Schwermütigen Doom Metal gibt es von Ahab, Dark Metal mit einem Best-Of-Set von The Vision Bleak. Für Freunde der atmosphärischen und düsteren Metal-Musik bleibt insgesamt kaum ein Wunsch offen, jede einzelne der Bands wäre für sich genommen schon einen Konzertbesuch wert.

Einlass zum Festival ist um 13 Uhr, Beginn um 13:30 Uhr. Das gesamte Lineup und weitere Informationen findet ihr unter newevilmusic.de. Eintrittskarten sind bei reservix.de erhältlich.