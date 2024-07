Düschda und Bizarr am 06.07. in Stuttgart

An diesem Samstag (6. Juli) findet zum dritten Mal das Düschda und Bizarr statt. Veranstaltungsort ist dieses Mal der Club Make in Stuttgart-Fellbach.

Der Headliner des Abends ist die mexikanische Aggrotech-Band Hocico. Das Duo bestehend aus Sänger Erk Aicrag und Programmierer Racso Agroyam wird die Gäste mit harter Elektronik zum Feiern animieren. Hocico sind vom M’era Luna über das Amphi Festival bis hin zum Wave Gotik Treffen ein fester Bestandteil der schwarzen Festivallandschaft. Das Düschda und Bizarr bietet nun die Gelegenheit, die Band auch mal im kleineren Rahmen zu erleben.

Mit dabei sind Timo Revna mit seinem Projekt Destroy Me Again und Sven Hegewald mit Malecnom. Wem das noch nicht genug ist, der sei beruhigt: Es ist auch eine Aftershow-Party geplant. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets bekommt ihr an der Abendkasse oder auf eventim-light.com .