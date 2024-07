Die deutsche Mittelalter-Rock-Band Tanzwut hat ein Musikvideo zu “Loch in der Mauer” vorgestellt. Bandleader Teufel setzt sich in dem Stück mit seiner Kinder- und Jugendzeit in der DDR auseinander.

“Loch in der Mauer” ist Teil des kommenden Tanzwut-Albums “Achtung Mensch!”, das am 9. August erscheint.



Video: youtube.com