Eihwar am 07.12. in Mörlenbach

Im düsteren Ritual Folk dominieren Bands wie Heilung und Wardruna. Mit Eihwar macht in den letzten Monaten aber eine neue Gruppe auf sich aufmerksam, die frischen Wind ins Genre bringt. Das französische Duo bringt die Wikinger-Folklore mit moderner elektronischer Musik zusammen.

In der Rezension zu ihrem Debütalbum “Viking War Trance” beschrieb unser Rezensent das Ergebnis als einen “Sound mit hohem Wiedererkennungswert, der eben nicht minimal ist, sondern beatlastig und tanzbar”.

Live machten Eihwar dieses Jahr unter anderem auf dem Wave Gotik Treffen auf sich aufmerksam. Dort hatten sie den Überraschungseffekt auf ihrer Seite und überzeugten auch jene Zuschauer, denen ihr Name bisher noch nichts gesagt hatte.

Im Herbst gehen Eihwar nun auch auf Club-Tour. Eines von nur drei Deutschland-Konzerten findet am 7. Dezember in der Live Music Hall in Mörlenbach-Weiher statt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Im Vorprogramm spielen Brisinga. Wer sich von Eihwars Live-Qualitäten selbst überzeugen möchte, findet Eintrittskarten und weitere Informationen auf live-music-hall-weiher.de .