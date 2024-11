As I Lay Dying faktisch am Ende

Nach der Absage ihrer Tournee und dem Ausstieg von drei Bandmitgliedern (siehe hier und hier) hat der Zerfall der US-amerikanische Metalcore-Band As I Lay Dying einen weiteren Höhepunkt erreicht. Der langjährige Gitarrist Phil Sgrosso hat seine Stellungnahme veröffentlicht, die er vor einigen Tagen bereits angekündigt hatte.

Darin teilt er mit, dass er ebenfalls nicht mehr für As I Lay Dying tätig sein werde. Ereignisse der jüngeren Vergangenheit hätten “gezeigt, dass As I Lay Dying für alle Beteiligten – ob kreativ, persönlich oder professionell – kein gesundes oder sicheres Umfeld mehr bietet”. Demnach habe Sgrosso “einige besorgniserregende Verhaltensmuster beobachtet” und daher beschlossen, sich “sowohl kreativ als auch persönlich vollständig von As I Lay Dying zu distanzieren”.

Zwar glaube Sgrosso, dass die Musik von As I Lay Dying “mit den richtigen Anpassungen und Umstrukturierungen weiterhin gedeihen” könne. Nach seinem Ausstieg besteht die Gruppe aber nur noch aus einer Person: Sänger Tim Lambesis. As I Lay Dying haben damit als Band faktisch aufgehört zu existieren.