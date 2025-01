Überraschender Sängerwechsel bei Angus McSix

Die Power-Metal-Band Angus McSix macht ohne ihren Sänger Thomas Winkler weiter. Damit hätten wahrscheinlich die wenigsten Fans der Gruppe gerechnet. Winkler hatte die Band 2022 gegründet nachdem er zuvor bei Gloryhammer rausgeflogen war.

Angus McSix galt daher als „seine“ Band. Der Name Angus McSix war sowohl Band- als auch Rollenname von Winkler und eine direkte Anspielung auf Angus McFife, seinen früheren Bühnennamen bei Gloryhammer. Neuer Sänger von Angus McSix wird nun Sam Nyman von Manimal.

Den Besetzungswechsel haben Angus McSix auch filmisch in ihrer neuen Video-Single „6666“ umgesetzt. In dem Musikvideo wird Angus McSix (Thomas Winkler) in einem Eisblock eingefroren und übergibt seinen Posten telepathisch an seinen Bruder Adam McSix (Sam Nyman).