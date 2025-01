E-Tropolis Festival am 22.03. in Oberhausen

Auch 2025 gibt es wieder eine Auflage des E-Tropolis Festivals in Oberhausen.

Unter dem altbekannten Motto „Bässer, härter, lauter“ wummern die Bässe am 23. März in der Turbinenhalle.

Zur 13. Auflage des Festivals haben insgesamt 14 Bands zugesagt, die auf zwei Bühnen ihr Können unter Beweis stellen werden. Als Headliner konnten dieses Mal Mesh gewonnen werden. Aber auch mit Solar Fake, Hocico und Aesthetic Perfection sind zahlreiche hochkarätige Künstler vertreten.

Das Festivalprogramm endet jedoch weder bei den Bands noch fängt es bei diesen an. So wird es wieder eine Aftershow-Party mit bekannten Szene-DJs geben und bereits am Vorabend des Festivals (21. März) steigt eine Pre-Party. Welche DJs dort auflegen ist aktuell noch nicht bekannt. Für alle, die Tickets für das Festival haben, ist der Eintritt zur Pre-Party frei.

Das eigentliche E-Tropolis Festival wird samstags um 13 Uhr seine Pforten öffnen. Ab 14 Uhr geht es dann mit den Bands los, ein genauer Zeitplan steht noch aus. Das vollständige Lineup und weitere Informationen findet ihr unter etropolis-festival.de .