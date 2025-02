Die Veranstalter des Neuborn Open Air Festivals (kurz Noaf) haben heute den ersten von zwei diesjährigen Headlinern bekannt gegeben: Saxon. Die britische Heavy-Metal-Band ist seit den 70er-Jahren aktiv und gilt als einer der Wegbereiter der so genannten New Wave of British Heavy Metal.

Das Noaf geht am 29. und 30. August wie gewohnt in Wörrstadt über die Bühne. Weitere Informationen findet ihr unter noaf.de .