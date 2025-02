Pirate Fest am 16. und 17.05. in Rotenhain

Es gibt tatsächlich auch noch Festival-Neugründungen: Das Veranstalter-Team des No Sleep After X-Mas Festivals heben diesen Sommer das Pirate Fest aus der Traufe. Am 16. und 17. Mai findet das Festival in Rotenhain (Westerwald) auf der dortigen Freizeitanlage statt.

Wie der Name schon erahnen lässt orientiert sich das Festival nicht an einem bestimmten Genre, sondern am große Oberthema Piraten. Fast alle der eingeladenen Bands haben sich entweder komplett den Freibeutern verschrieben oder zumindest ein Konzeptalbum dazu herausgebracht. So gerät das Lineup dann auch zu einer sehr bunten Mischung der Genres.

Headliner sind die Symphonic-Metal-Band Visions of Atlantis und Die Apokalyptischen Reiter als stilübergreifende Band aus dem etwas härteren Bereich. Ansonsten gibt es zum Beispiel Mittelalter-Rock (Tanzwut, Haggefugg) und verschiedene Ausprägungen von Folk Rock und -Metal (Rumproof, Rauhbein). Doch auch klassischer Power- und Heavy Metal ist vertreten (Terra Atlantica, Dragony).

Insgesamt werden 14 Piraten-Crews an den Küsten des Westerwalds ankern, von denen aktuell schon zwölf bekannt gegeben worden sind. Weitere Informationen, alle bisher bestätigen Bands und Eintrittskarten findet ihr unter www.no-sax.de/pirate-fest . Gerade bei einer Festival-Neugründung gilt: Der Vorverkauf ist wichtig!