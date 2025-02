Mahlstrom Open Air am 13. und 14.06. in Holzappel

Wenn es draußen winterlich kalt und grau ist, dann helfen warme Gedanken: Zum Beispiel an die Open-Air-Saison diesen Sommer. Mancher Metal-Fan steht gedanklich vielleicht schon am Herthasee in Holzappel (Westerwald), wo am 13. und 14. Juni wieder das Mahlstrom Open Air über die Bühne geht.

Angeführt wird das Festival dieses Jahr von zwei ebenso unterschiedlichen wie hochkarätigen Headlinern. Rotting Christ aus Griechenland stehen für Black Metal, der auch über die Genre-Grenzen hinausblickt. Die Band ist seit über 35 Jahren aktiv und zählt zu den dienstältesten Vertretern ihrer Zunft. Heidevolk aus den Niederlanden spielen hingegen Pagan Metal und haben dank ihrem zweistimmigen Klargesang einen wohl unverkennbaren Sound.

Jenseits der Headliner fährt das Mahlstrom Open Air wieder eine ganze Reihe an namhaften Black- und Pagan-Metal-Bands auf, darunter vor allem künstlerisch anspruchsvolle Gruppen. Ellende, Groza, Firtan, Thormesis – dieses Lineup kann sich sehen und hören lassen! Mit Obscurity ist auch eine starke Band im Bereich Viking Death Metal vertreten.

Und sonst? Trifft man beim Mahlstorm Open Air auch auf Lokalhelden wie die Thrasher Guerilla Fist aus dem nahen Limburg oder freut sich vielleicht über Farbtupfer wie die Folk- und Mittelalter-Rock-Band Vera Lux. Es gibt auch wieder eine Wanderung, die mit einem Akustikkonzert von Precipitation endet. Für früh anreisende Fans gibt es auch schon ein kleines Programm am Donnerstagabend. Weitere Informationen und das vollständige Lineup findet ihr unter mahlstrom-openair.de .