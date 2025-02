Welle:Erdball am 01.03. in Mannheim

Im MS Connexion in Mannheim haben Welle:Erdball schon so manches denkwürdige Konzert gespielt. Und genau dorthin kehrt die Minimal-Electro-Band am 1. März zurück. Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung gelten Welle:Erdball als einer der Wegbegründer ihres Genres.

Für viele ist die Gruppe mit Retro-Image und C64-Sound die Minimal-Electro-Band schlechthin. Doch ausgeruht haben Welle:Erdball sich darauf noch nie. Mal haben sie einen eigenen Film gedreht und den Soundtrack gleich mitgeliefert, mal ein ganzes Musical auf die Beine gestellt. 2020 folgte gar ein Orchester-Album angelehnt an den Stil von Rundfunkorchestern des vergangenen Jahrhunderts.

Die kommende Tournee läuft unter dem Titel Das Experiment^2 und man kann sicher sein, dass Welle:Erdball wieder einiges mit ihren Fans vorhaben. Und eine neue Vinylplatte mit dem Titel „Die Menschen sterben nicht“ gibt es auch.

Das Konzert findet um 19 Uhr statt. Ab 22 Uhr steigt das Super Schwarze Mannheim, dessen Eintritt für Konzertbesucher schon inklusive ist. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter msconnexion.com. Die Nutzung des Vorverkaufs wird gerne gesehen.