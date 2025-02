Vor fünf Jahren: Corona erreicht die Veranstaltungsbranche

Heute vor fünf Jahren erreichte die Corona-Pandemie die Veranstaltungsbranche. „Epidemie in Italien: Auch Konzerte betroffen“ lautete unsere Schlagzeile am 24. Februar 2020. Wenige Wochen später folgten dann auch die ersten Konzertabsagen in Deutschland.

Dass die Pandemie die Veranstaltungsbranche über zwei Jahre lang beschäftigen würde, ahnten zu diesem Zeitpunkt wohl die wenigsten. Die Zeit der Pandemie war von einem Brachliegen der Veranstaltungsbranche geprägt, brachte aber auch kreative Lösungen wie Digital- oder Abstandskonzerte hervor.

Wer die aus heutiger Sicht historischen Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen möchte, findet unter dem Schlagwort „Corona“ all unsere Artikel zu diesem Thema in chronologischer Reihenfolge.