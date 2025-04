Die niederländische Metal-Band For I Am King hat ihre Auflösung angekündigt. In einer Stellungnahme blickt die Band sehr positiv auf ihre elf aktiven Jahre zurück und zieht das Fazit „Metal ist günstiger als Therapie“.

Derzeit seien einige Abschiedskonzerte in Planung und die Band habe auch „eine letzte kleine Überraschung“ auf Lager.