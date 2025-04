Schandmaul haben neuen Sänger

Die deutsche Mittelalter-Rock-Band Schandmaul hat einen tiefgreifenden Besetzungswechsel bekannt gegeben. Sänger Thomas Lindner, der die Band Ende der 90er-Jahre mitgegründet hatte, gibt das Mikrofon ab. An den Instrumenten bleibt er jedoch weiter bei Schandmaul aktiv.

Vor knapp zwei Jahren musste Lindner sich einer Krebs-Operation unterziehen. Die Krankheit an sich habe er zwar überstanden, die notwendigen Behandlungen hätten jedoch seine Stimme geschädigt. „Ich kann nicht mehr singen“, so Lindner selbst am Freitag in einem Video.

Der neue Schandmaul-Sänger heißt Marco und ist ein langjähriger Freund der Band.