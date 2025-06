Erstes Live-Album von Craving

Die deutsche Melodic-Death-Metal-Band Craving hat ihr erstes Live-Album „Calling the Sirens of the Old Fortress“ vorgestellt. Das Album ist ein Auszug von dem Konzert, das Craving im Oktober 2023 in Oldenburg spielten. Genau dort startete Bandgründer Ivan vor 20 Jahren seine musikalische Karriere.

„Calling the Sirens of the Old Fortress“ ist in einer limitierten Auflage von 200 Stück auf Schallplatte erhältlich. Eine digitale Version ist über Bandcamp zu haben. Das gesamte Konzert ist außerdem vor wenigen Tagen als Video bei YouTube veröffentlicht worden.



Video: youtube.com