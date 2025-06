Mera Luna Festival 2025 am 09. und 10.08. in Hildesheim

25 Jahre M’era Luna Festival – oder wie eines der größten Events der Gothic-Szene Deutschlands sein Jubiläum feiert.

Das schwarze Wohnzimmer öffnet am 9. und 10. August 2025 auf dem Gelände des Flughafens Drispenstedt in Hildesheim wieder seine Pforten. Veranstalter FKP Scorpio hat bereits das ganze Lineup bekannt gegeben und die Besucher dürfen sich auf einiges freuen.

Eine Hymne zum Jubiläum gibt es auch schon: „The Dark Heart of the Moon“ ist das von Chris Harms produzierte und mit Allstars der Schwarzen Szene umgesetzte Stück zum 25-jährigen Bestehen des Festivals.

Wer das M’era Luna kennt weiß, dass es sich nicht einfach nur um ein Festival handelt. Es ist vielmehr ein jährliches Zusammenkommen und Zuhause der Szene – ein Ort zum Feiern, Staunen und Wohlfühlen. Wer die besondere Atmosphäre einmal erlebt hat, den zieht es immer wieder hierher, denn der August ist schwarz.

Die Bands

Bereits letztes Jahr hatte der Veranstalter die insgesamt 38 Bands bekannt gegeben – wie immer mit einem offenen Slot für die Gewinner des Newcomer Contests. Die Headliner reichen dieses Jahr von Neuer Deutscher Härte bis Mittelalter und Folk.

Mit Eisbrecher steht eine der alteingesessenen Ikonen des NDH oben im Lineup. Die Band tourt aktuell durch Deutschland und feiert ihr im März erschienenes Album „Kaltfront°!“. Die Nominierung von And One als zweiten Headliner hingegen sehen viele kritisch.

Die Co-Headliner haben es allerdings in sich, zum ersten Mal wird die Nordic-Ritual-Folk-Band Heilung das M’era Luna beehren. Mit ihrem besonderen Stil aus Trommeln, Gesang und elektronischen Elementen gepaart mit der martialisch anmutenden Bühnenshow haben sie den Fans einiges zu bieten. Passend dazu gesellen sich Subway to Sally mit Mittelalter-Rock, wahrscheinlich dürfen sich die Fans auch auf einige Stücke des im Dezember 2024 veröffentlichten Albums „Post Mortem“ freuen.

Aus dem Bereich Mittelalter und Folk werden außerdem Corvus Corax, Tanzwut, Versengold und Faun die Besucher zum Feiern und vor allem Mitsingen bringen. Tanzwütiger dürfte es dann bei Heimataerde werden, welche einen ordentlichen Touch Elektro in ihrer Musik unterbringen. Coppelius hingegen stehen für Kammercore mit klassischen Instrumenten wie Klarinette und Kontrabass.

Die NDH findet sich nicht nur bei den Headliner vertreten, sondern auch mit Ost+Front, Schattenmann und Heldmaschine. Liebhaber harter Riffs dürfen sich zum Beispiel auf Apocalyptica, Manntra und Lacuna Coil freuen – hier geht es von Rock bis Progressive Metal ordentlich zur Sache. Auch wieder dabei sind Null Positiv, die 2019 den M’era Luna Newcomer Contest gewonnen hatten. Nach langen Jahren der Abstinenz kehren außerdem Samsas Traum wieder das M’era Luna Festival zurück.

Ob melodische oder härtere Beats, das Lineup hat auch für das geneigte Elektronik-Publikum wieder viel zu bieten. Von Synth bis Future Pup geht es mit Blutengel, Covenant, In Strict Confidence, De/Vision, Solar Fake oder Chrom. Auch die Gewinner des diesjährigen Newcomer Contests, Beyond Border, gehören zu den elektronischen Bands des Festivals.

Deutlich härter zur Sache geht es im elektronischen Bereich mit Faderhead, Rotersand, Leæther Strip, Ambassador21 und Noisuf-X. Auch Funker Vogt gehen dieses Jahr wieder an den Start nachdem ihr Konzert 2024 wegen technischer Probleme ausgefallen war.

Das Rahmenprogramm

Abseits der Musik bietet das M’era Luna erneut ein umfassendes Rahmenprogramm: Der Mittelaltermarkt, die Gothic Fashion Shows, der Szenemarkt mit zahlreichen Ständen sowie die Aftershow-Partys sind fest etablierte Bestandteile des Festival-Erlebnisses. Auch das Ikonomicon stellt mit der “Terra Ecclesia” ihr neuestes Mitglied vor – ein übernatürlicher Titan.

Wie immer erwartet die Fans eine ausgedehnte Shoppingmeile inklusive der Fashiontown. Abzuwarten bleibt, ob auch dieses Jahr wieder das beliebte Stylingzelt vor dem Infield den Besuchern zum Aufhübschen zur Verfügung steht. Mit dem großen Foodcourt auf dem Gelände und dem Mittelaltermarkt dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein und es kann ausgiebig geschlemmt werden.

Im Hangar können sich die Besucher auf Lesungen von Markus Heitz, Lydia Benecke und Christian von Aster freuen. Außerdem gilt: Behaltet kurz vor dem Festival das Gebäude im Auge, da dort auch tagsüber immer mal wieder Vorträge oder in den letzten Jahren auch Shibari-Sessions stattfanden. Nachts verwandelt sich die Halle in eine riesige Tanzfläche. Wer vom Tag noch Energie übrig hat, kann zu den DJs noch bis weit in die Nacht abtanzen. Vor allem am Freitag erwartet die Fans hier die Warm Up Party. Auf der wird es erfahrungsgemäß heiß hergehen wenn Bruno Kramm (Das Ich) und Dorian Deveraux (Jesus On Extasy) mit den Besuchern ein episches Wochenende einläuten.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings für jene, die jetzt Vorfreude auf das Festival bekommen haben, aber noch kein Ticket besitzen. Leider sind bereits alle Festivalpässe und Tagestickets für Samstag ausverkauft, lediglich für Sonntag gibt es noch Resttickets beim Veranstalter. Trotz etwas höherer Preise und der 2024 eingeführten extra Parkplatzgebühr waren die Tickets für die ersten Preisstufen schnell weg.

Erstmalig dazu buchen kann man dieses Jahr das VIPcave Package für 666 €. Wer sich dieses gönnen will bekommt neben einem exklusivem Merchpaket auch Zugang zu einer eigenen Lounge und einem separaten Campingbereich mit kürzeren Wegen zu den Bühnen. Ob sich das lohnt lässt sich von außen schwer beurteilen, aber auch die bereits bekannte, exklusivere Camping-Area Gothic Garden hat so ihre Vor- und Nachteile.

Wenn ihr jetzt wie wir diese Jubiläumsausgabe des M’era Luna Festivals mit Spannung erwartet, dann schaut doch gerne in den Galerien der letzten Jahre vorbei: 2024 (Teil 1, Teil 2), 2023 (Teil 1, Teil 2), 2022 (Teil 1, Teil 2) oder 2019 (Teil 1, Teil 2). Oder vielleicht schmökert ihr lieber in den Festivalberichten (2024, 2023, 2022 oder 2019) bis es dann im August wieder heißt: Willkommen im größten Wohnzimmer der Schwarzen Szene!

Das gesamte Lineup und alle weiteren Informationen zum Festival findet ihr unter meraluna.de .