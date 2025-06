Die deutsche Metalcore-Band Heaven Shall Burn hat am Samstag ihren Auftritt bei Rock am Ring nach nur einem Lied abgebrochen. In einer Stellungnahme teilte die Band mit, dass ihr Sänger Marcus sich „eine Verletzung am/im Hals zugezogen“ habe. Am Samstagabend habe er sich zur Abklärung ins Krankenhaus begeben.

Videos zeigen, dass die Fans vor Ort mit Verständnis auf den Konzertabbruch reagierten.