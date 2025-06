For I Am King doch nochmal live in Deutschland

Die niederländische Metal-Band For I Am King hatte im April ihre Auflösung bekannt gegeben und ihre Abschiedstournee angekündigt. Diese umfasste allerdings nur vier Konzerte, von denen keines in Deutschland stattfinden sollte.

Deutsche Fans hatten daraufhin ihren Unmut geäußert, was bei der Band offenbar Gehör gefunden hat. So spielen For I Am King nun doch nochmal in Deutschland, wenn auch in sehr begrenztem Umfang.

Für Anfang November wurden drei Konzerte in Hannover, Dresden und Hamburg angekündigt.