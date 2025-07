Saxon streichen Festivalauftritte

Die britische Heavy-Metal-Band Saxon kann einen Großteil ihrer für diesen Sommer geplanten Auftritte nicht wahrnehmen. Sänger Biff Byford müsse sich „einer Notfallbehandlung“ unterziehen. Die Erholungsphase nach der Operation mache es erforderlich, die geplanten Konzerte der nächsten sechs Wochen abzusagen.

Betroffen sind zehn Konzerte, darunter mehrere Auftritte auf großen Festivals wie dem Summer Breeze Festival und dem Wacken Open Air. Die Band zeigt sich jedoch guter Hoffnung, dass der 74-jährige Byford in der zweiten August-Hälfte wieder genesen ist.

Dann nämlich sind Saxon für das Trutnoff Festival in Tschechien gebucht – und als Headliner für das Neuborn Open Air Festival in Wörrstadt. Nach jetzigem Stand will die Band beide Termine wie geplant wahrnehmen.